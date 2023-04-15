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Ольга Лебедева

Главой Киево-Печерской лавры назначен радикал-основатель нацбата

3:37
Мир

Продолжающиеся на Украине противостояния вокруг Печерской Лавры власти Украины решили купировать радикальным способом, многократно ранее проверенным там, где требовалось усмирить несогласных с "линией Киева". Не мудрствуя лукаво, назначили нового директора-смотрителя музейного комплекса Киево-Печерской лавры, в котором находится крупнейший православный монастырь в стране.

Главой Киево-Печерской лавры назначен радикал-основатель нацбата

Новый назначенец, Максим Остапенко, известен тем, что имеет прочные связи с националистическими военизированными формированиями в постмайданной Украине.

Нового исполняющего обязанности директора представил министр культуры Украины Александр Ткаченко в пятницу.

"Максим Остапенко — специалист по охране памятников истории и культуры, музееведению, археологии, реставрационным работам, он кандидат исторических наук, автор более 30 научных работ, с 2007 года он занимал должность генерального директора национального заповедника "Хортица". И с началом полномасштабного вторжения он вступил в ряды Вооруженных Сил Украины ”, — написал Ткаченко в Telegram.

Что известно о новом директоре Ларвы

Карьера управленца-Остапенко (по образованию археолога) началась, можно сказать, именно с Хортицы, где он начал работать в 1989 году.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: Заповедник расположен на большом одноименном острове на реке Днепр и считается сердцем Запорожской сечи.

Но, думается, не научные труды Остапенко привели его в кресло директора Киево-Печерской Лавры, а деятельность, которой он занимался с начала 2014 года, когда, напомню, если кто-то вдруг забыл, в результате переворота на Майдане в Киеве был свергнут демократически избранный президент Украины Виктор Янукович.

Директор заповедника "Хортица" тогда стал одним из создателей и заместителем командира так называемого "Хортицкого полка", одного из многих крайне правых военизированных формирований, распространившихся по всей Украине.

"Полк" изначально состоял примерно из 150 человек и принимал лишь ограниченное участие в так называемой "антитеррористической операции", начатой постмайданными властями для подавления восстания в — тогда ещё украинских Донецкой и Луганской областях, с переворотом не согласившихся. Основные усилия подразделения Остапенко были сосредоточены на "борьбе с сепаратистской угрозой" в Запорожском регионе. Дело кончилось тем, что бойцов обвинили в бандитизме, вымогательстве и других преступлениях.

Несмотря на обвинения, "Хортицкий полк" продолжал существовать как "патриотическая организация, обучающая молодежь" вплоть до начала российской СВО — до февраля 2022 года. Затем подразделение было включено в состав местной территориальной обороны, но, по-видимому, снова в значительной степени отошло от линии фронта.

На эмблеме подразделения изображен волк черного и красного цветов, обычно ассоциирующийся с украинскими националистическими подразделениями времен Второй мировой войны и нацистскими коллаборационистами, которых в современной стране называют национальными "героями”. Члены Хортицкого полка очень гордятся своими "подвигами в борьбе с сепаратистами".

И вот теперь "отец-основатель" нацбата брошен Киевом, по меткому выражению главы Минкульта Украины, "на культурный и религиозный фронты".

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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