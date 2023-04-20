Der Tagesspiegel: Байден может нарушить главную клятву, данную Киеву

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Президент США Джо Байден может нарушить главную клятву, данную Киеву. Об этом пишет аналитик издания Der Tagesspiegel Кристоф фон Маршал.

Автор утверждает, что 2023 год станет решающим для исхода украинского конфликта. Маршал уверен, что Запад делает большую ставку на то, что ВСУ смогут одержать верх в скором наступлении. Однако, по его мнению, добиться успеха будет очень сложно. Это связано с тем, что бойцы ВС РФ за зиму выстроили мощную линию обороны и готовились отражать натиск врага.

Помимо этого, США и их союзники уже вложили огромные средства в поддержку Украины. Маршал пишет, что из-за этого Киев должен срочно показать хоть какие-то подвижки. Однако, как отмечает автор, президент США может нарушить главную клятву, данную Украине. Это, по его мнению, может повлиять на исход конфликта.

Если ВСУ не смогут вернуть утраченные земли к осени, то Джо Байден и его коллеги из Европы будут вынуждены нарушить свои обещания, которые они дали Украине. Маршал отмечает, что некоторые лидеры ЕС могут быть вынуждены изменить свою стратегию и лишить Киев большей части помощи. В статье отмечается, что ВСУ не получили обещанное оружие. В их число входит: дальнобойные ракеты, большее количество танков, боеприпасов и систем ПВО.

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