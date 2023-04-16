Военные ВС РФ проиллюстрировали рассказ британского наёмника о боях у Херсона: "Здесь намного страшнее Ирака"

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Военные ВС РФ проиллюстрировали рассказ британского наёмника о боях у Херсона.

Ранее в интервью The Spectator ветеран Ирака Кристофер Перриман рассказал о боях и невероятно крутых российских артиллеристах.

Военнослужащие РФ поделились новыми кадрами с передовой СВО на фоне заявлений британского наёмника ВСУ касательно боёв у Херсона. Он сравнил сражения на Украине с боями в Ираке.

Перриман заявил, что вооруженный конфликт на Украине гораздо "страшнее Ирака". По его словам, все украинские националисты, которые ступили на территорию у реки Днепр, попадают под точный и непрерывный артиллерийский огонь ВС РФ.