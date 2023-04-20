Пашинян: Армения готова к размещению миссии ОДКБ на границе с Азербайджаном

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением о том, что Ереван готов разместить миссию ОДКБ в республике на границе с Азербайджаном. Политик акцентировал внимание на обеспокоенности и стремлении к обеспечению эффективности возможной миссии, пишет РИА Новости.

Однако, в то же время Пашинян призвал не ставить миссии ОДКБ и Евросоюза на одну плоскость. По его словам, у ОДКБ есть обязательства в сфере национальной безопасности перед Арменией. У Еревана имеются обязательства перед ОДКБ, и он выполнил их в ходе событий, произошедших в Казахстане, резюмировал руководитель армянского правительства.