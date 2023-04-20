РИА Новости: Турция уже сделала свой выбор в пользу России

Турция действительно отмежёвывается от Запада. Именно поэтому предстоящие менее чем через месяц в стране президентские и парламентские выборы все называют судьбоносными. Об этом пишет в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Пётр Акопов.

Публицист напомнил слова главы МВД Турции Сулеймане Сойлу, который заявил на встрече с молодёжью в Стамбуле, что "весь мир ненавидит Америку", назвав при этом Европу "мулом в американском конвое".

"То, что подобные слова говорит министр одной из стран НАТО, лишь на первый взгляд кажется странным. (…) Главной мишенью критики министра была Европа, потому что для многих турок именно эта часть Запада остаётся привлекательной", — считает журналист.

По его мнению, у Москвы и Анкары исторически есть множество реальных и потенциальных противоречий, но есть и совсем другое стремление — не враждовать на радость Западу, а искать решения спорных вопросов и сотрудничать везде, где это возможно и выгодно. И таких сфер становится всё больше, заключил автор статьи.

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