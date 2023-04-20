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Американист Дробницкий предсказал реакцию США на слова Медведева об оружии РФ в КНДР: "Это показатель"

1:08
Мир

Вашингтон, вероятно, отреагирует на слова заместителя секретаря Совета Безопасности России Дмитрия Медведева о том, что если Южная Корея Южная Корея позволит себе снабжать Украину инструментами для ведения боевых действий, российское оружие "может оказаться" в Северной Корее, заявил американист и политолог Дмитрий Дробницкий.

Американист Дробницкий предсказал реакцию США на слова Медведева об оружии РФ в КНДР: "Это показатель"

По словам эксперта, при всём голословном обещании Сеула — южная Корея пока держится под натиском Вашингтона в вопросе поставок оружия Киеву, несмотря на то, что является внеблоковым партнёром НАТО.

"Это показатель того, что Республика, хоть и носит статус основного союзника США вне НАТО, старается не участвовать в антироссийской и антикитайской вакханалии Америки", — пояснил Дробницкий "ПолитРоссии".

Что же касается США, то отклик на заявление Медведева должен непременно последовать, однако бурной реакции ждать не приходится.

"Как минимум США выразят обеспокоенность по этому поводу. Как максимум Вашингтон введёт против нас новые санкции", — резюмировал эксперт.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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