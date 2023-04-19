Reuters: Южная Корея поставит Украине оружие при серьёзной угрозе

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Южная Корея поставит ВСУ оружие только в случае ситуации, с которой "не сможет смириться", заявил президент страны Юн Сок Ёль.

По его словам, для такого шага Сеул должен быть уверен в серьёзной угрозе.

"Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться, например, в случае масштабных нападений на мирное население или серьёзных нарушений законов войны", — пояснил Сок Ёль Reuters.

Как подчеркнул Сок Ёль, пока Сеул поставляет Украине лишь гуманитарную помощь.

О каком конкретно оружии может идти речь в случае описанного сценария, президент Южной Кореи не уточнил.

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