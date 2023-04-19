Южная Корея поставит ВСУ оружие только в случае ситуации, с которой "не сможет смириться", заявил президент страны Юн Сок Ёль.
По его словам, для такого шага Сеул должен быть уверен в серьёзной угрозе.
"Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться, например, в случае масштабных нападений на мирное население или серьёзных нарушений законов войны", — пояснил Сок Ёль Reuters.
Как подчеркнул Сок Ёль, пока Сеул поставляет Украине лишь гуманитарную помощь.
О каком конкретно оружии может идти речь в случае описанного сценария, президент Южной Кореи не уточнил.
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