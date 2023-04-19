Южнокорейский президент Юн Сок Ель впервые не исключил возможности экспорта вооружений на Украину. Его слова прокомментировал замсекретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Президент Южной Кореи в одном из интервью заявил, что его страна может пойти на оказание военной помощи Украине помимо уже существующих гуманитарных и финансовых инициатив в том случае, если Украина подвергнется "крупномасштабному нападению на гражданское население". В настоящий момент правительство Южной Кореи изучает возможности и способы защиты Украины и её восстановления. Данное заявление уже прокомментировал Дмитрий Медведев.
"Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей — наших партнёров из КНДР? — написал экс-президент РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале. — Что называется, Quid pro quo…"
Он также напомнил, что ещё недавно южнокорейцы уверяли в невозможности поставок летального оружия Киеву. Но теперь, видимо, их позиция изменяется.
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Армия России начала использовать скрытое вооружение.