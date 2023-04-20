NYT обвинила украинцев, говорящих про обстрелы ВСУ своих же городов, в российской пропаганде

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Американские журналисты решили пообщаться с жителями ДНР, но были неприятно удивлены. Мало кто из местных высказался лицеприятно про украинский режим. Люди рассказали, что ВСУ обстреливает "свои же" города.

Однако, по мнению американских аналитиков, Киев не мог открыть огонь по мирным жителям, а мнение жителей — происки Кремля.

"Жители прифронтовых городов на востоке Украины продолжают ставить в тупик чиновников и полицию своей поддержкой России. Они повторяют строчки из российской пропаганды, обвиняя Запад в разжигании войны, а украинскую армию — в обстрелах своих домов", — заявили журналисты New York Times, которые побывали на подконтрольной ВСУ территории.

Так, авторы пришли к выводу, что Россия занялась "пропагандой своих ценностей" ещё в 2014 году и поэтому мирные жители лгут.

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