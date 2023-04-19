Министр Кравцов заявил о победе России в информационной войне с Западом

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Руководитель Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сказал, что между Москвой и Западом происходит информационная война. По мнению министра, Россия побеждает.

Как заявил глава ведомства, цель противостояния — дети. Западные страны хотят дестабилизировать обстановку в РФ, распространить фейки для создания сомнений у граждан, сказал Кравцов.

"Но это не удаётся", — отметил он на Всероссийском школьном историческом форуме "Сила — в правде!".

По словам чиновника, Москва в скором времени "победит в военной операции".

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