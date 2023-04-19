В ООН прокомментировали заявление американской прессы о том, что генсекретарь организации Антониу Гутерреш "был взбешён" решением президента Украины Владимира Зеленского устроить награждение от его имени, не спросив согласия.
Так, инцидент произошёл в марте, когда во время визита генсека в Киев Зеленский вдруг объявил, что проведёт церемонию награждения военных с ничего не знающим, рядом стоящим Гутеррешем.
"Генеральный секретарь был удивлён, что церемония награждения была добавлена (в график. — Прим. ред.) без предварительной консультации в конце его очень продуктивной встречи в Киеве с украинскими лидерами", — рассказал РИА Новости официальный представитель генсека.
По словам представителя генсека, "взбешённым" Гутерреша назвали СМИ, тогда как политик просто очень "удивился".
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