ООН: генсек Гутерреш очень удивился единоличному решению Зеленского

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В ООН прокомментировали заявление американской прессы о том, что генсекретарь организации Антониу Гутерреш "был взбешён" решением президента Украины Владимира Зеленского устроить награждение от его имени, не спросив согласия.

Так, инцидент произошёл в марте, когда во время визита генсека в Киев Зеленский вдруг объявил, что проведёт церемонию награждения военных с ничего не знающим, рядом стоящим Гутеррешем.

"Генеральный секретарь был удивлён, что церемония награждения была добавлена (в график. — Прим. ред.) без предварительной консультации в конце его очень продуктивной встречи в Киеве с украинскими лидерами", — рассказал РИА Новости официальный представитель генсека.

По словам представителя генсека, "взбешённым" Гутерреша назвали СМИ, тогда как политик просто очень "удивился".

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