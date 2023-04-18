WP: Египет отложил "тайные поставки" ракет Москве ради боеприпасов для Украины

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Египет перенёс "договорённости" с РФ по тайным поставкам 40 тысяч ракет ради производства боеприпасов для Украины, заявили американские аналитики со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые утекли в Сеть.

Так, согласно информации, якобы египетские власти приняли решение пока не поставлять российской стороне "тайные ракеты", а запустить производство боеприпасов для военной помощи Украине.

"В новом документе… говорится, что Египет отложил московскую сделку и одобрил продажу США 152- и 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для поставок на Украину", — передаёт Washington Post.

Египет якобы пошёл на такой шаг, чтобы наработать "рычаги давления" на Вашингтон в вопросе поставок американских F-35 и системы ПВО Patriot для страны.

Отметим, что никакого официального комментария Египет так и не дал по вопросу "тайных ракет" для России.

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