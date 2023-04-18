FP: Запад готовится к распаду РФ, но боится. ЕС выпустил карту раздела на 41 страну

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Запад не только грезит развалом России, но и усиленно готовится к "расчленению" страны, заявили аналитики. Так, Брюссель уже выпустил карту раздела российской территории. Тем не менее иностранные политики опасаются последствий.

По данным аналитиков, европейские и американские политики до сих пор сожалеют, что не успели "поделить" Россию во время развала СССР.

"В Брюсселе в начале этого года и в этом месяце рекламирует три мероприятия в разных городах Америки. Он (ЕС. — Прим. ред.) даже выпустил карту расчленённой России, разделённой на 41 страну, в постпутинском мире, предполагая, что Москва проиграет на Украине", — пишет Foreign Policy.

Однако говорить о том, что Россия просто "сдастся" не следует, считают авторы. Не стоит забывать, что страна остаётся одной из мощных ядерных держав в мире.

"Россия по-прежнему обладает почти 6000 ядерными боеголовками, вооружёнными формированиями и огромными ресурсами, малонаселённым ландшафтом, граничащим с Китаем", — резюмировали авторы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.