Politico: Украину ждёт новый "майдан" после окончания СВО из-за действий Зеленского

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На Украине может начаться новый "майдан" после завершения вооружённого конфликта с Россией. Об этом сообщает Politico.

По информации газеты, украинские граждане будут требовать от официального Киева денег, справедливости и реформ.

"Майдан может повториться", — пишет издание, ссылаясь на экс-министра Украины, пожелавшего сохранить анонимность.

Как пояснил собеседник Politico, авторитарные замашки Зеленского являются предпосылками переворота. Он напомнил, что Запад называет главу Украины "иконой демократии", однако, по мнению бывшего министра, Зеленский столкнётся с неминуемым падением собственных рейтингов после окончания российской спецоперации, в том числе из-за причастности к коррупционным скандалам.

Депутат Верховной Рады от партии "Голос" Инна Совсун тоже допускает вероятность очередного "майдана" на территории Украины, ведь ожидания граждан от итогов конфликта вряд ли будут оправданы.

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