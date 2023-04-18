RMF FM: переговоры Украины и Польши обернулись фиаско

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Переговоры Варшавы с Киевом по вопросу сельхозпродукции потерпели фиаско, заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс.

По его словам, пока украинская и польская стороны не готовы разработать алгоритм, который бы устроил аграриев. Между тем протесты фермеров в Польше только нарастают. Телюс отметил, что расходы по транзиту сельхозпродукции с Украины должна оплачивать не только Варшава, а все страны ЕС.

"В этом вопросе наша страна вместе с несколькими партнёрами вскоре обратится в Европейскую комиссию. Расходы на помощь Украине должны быть распределены на все европейские страны, а не только на Польшу", — цитирует министра RMF FM.

Ранее польские фермеры выразили протест правительству страны из-за украинской пшеницы. По их словам, они не могут продать ни тонны из-за того, что Незалежная снизила рекордно цены на продукцию, тогда как официальная Варшава предпочитает не замечать, что селяне оказались на грани банкротства.

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