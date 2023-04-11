Польский министр сельского хозяйства: нужно как можно быстрее вывезти украинское зерно из страны

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По словам польского министра сельского хозяйства и продовольствия Роберта Телюса, украинское зерно, против которого ополчились местные фермеры, должно быть вывезено из Польши в максимально сжатые сроки.

"Сегодня мы должны остановить наплыв зерна и запустить максимально возможный вывоз зерна из Польши", — сказал Телюс в эфире Польского радио.

При этом министр призвал сильно не рассчитывать в этом вопросе на помощь Европы, которая всегда крайне медленно принимает решения. Телюс сообщил, что Польше нужно вывозить украинское зерно и искать для него новых покупателей самостоятельно. По словам Телюса, у него есть мысли, каким образом это можно сделать.

Ранее в Польше уже предлагали не допустить скопления украинского зерна только в пяти соседних с Незалежной странах, а найти для него в ЕС и другие рынки сбыта.

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