Варшава нанесла Киеву "удар в спину", значительно сократив импорт украинского зерна после фоне протестов местных фермеров. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"В этот тяжелейший период единственное направление, которое более-менее функционирует — это сельскохозяйственный сектор", — сказал он.
Соскин также раскритиковал действия Варшавы и заявил, что Киев не ожидал подобного сценария. Экспорт зерна был важной статьёй доходов Украины.
Ранее в Польше заявили, что страна вынуждена пойти на данные меры, чтобы поддержать местных производителей.
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