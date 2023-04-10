Экс-советник Кучмы Соскин назвал "ударом в спину" ограничение Польшей ввоза украинского зерна

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Варшава нанесла Киеву "удар в спину", значительно сократив импорт украинского зерна после фоне протестов местных фермеров. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"В этот тяжелейший период единственное направление, которое более-менее функционирует — это сельскохозяйственный сектор", — сказал он.

Соскин также раскритиковал действия Варшавы и заявил, что Киев не ожидал подобного сценария. Экспорт зерна был важной статьёй доходов Украины.

Ранее в Польше заявили, что страна вынуждена пойти на данные меры, чтобы поддержать местных производителей.

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