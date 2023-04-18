Посол РФ в США: Вашингтон — "вдохновитель" конфликта на Украине

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Посол РФ в США Анатолий Антонов оценил высказывание заместителя министра обороны Штатов по политическим делам Колина Каля о том, что Вашингтон целенаправленно ведёт "провокационную" линию против Москвы.

Ранее Каль открыто признал, что администрация США нацелена на провокации российской стороны.

"Тем самым американец признал, что Вашингтон на протяжении конфликта сознательно проводил провокационную линию по отношению к России", — пояснил Антонов.

Посол подчеркнул, что заявление представителя Пентагона иначе как циничным не назовёшь. И исходя из него можно сделать вывод, что именно Вашингтон был "вдохновителем" конфликта на Украине.

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