Onet: россияне обходят запрет на полёты над Польшей

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Туристы из Москвы и других городов спокойно пролетали над Польшей в преддверии Пасхи, несмотря на санкции против России. Данный факт возмутил авторов польского портала Onet.

В статье говорится о том, что российские туристы пользуются услугами иностранных авиакомпаний, совершая перелёты в том числе и в польском небе.

Популярные среди туристов авиакомпании, к примеру, Turkish Airlines, по-прежнему летают в Россию, отмечает издание. Таким образом, несмотря на закрытие неба над Европой для российских самолётов и иностранные санкции, россияне все еще имеют возможность вылетать из страны в Европу, сетует автор статьи.

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