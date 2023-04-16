Слепой провидец из Донбасса: "США кирдык. Доллары будут летать, как бумажки, по дорогам"

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Провидец из Донбасса получил дар много лет назад во время экспедиции по джунглям. Дед Николай услышал голос, который приказал ему построить храм на холме. Местные жители сравнивают старца с Вангой и утверждают, что все пророчества знахаря сбываются.

Сам дед Николай рассказал, что к нему несколько раз приезжали сотрудники американских спецслужб. Один из них спросил о будущем США, на что старец ответил: "Америке кирдык".

"США, как государства, вообще не будет. У них начнутся катаклизмы геологические, климатические и социальные. Люди там уже готовы разбиться на штаты, на республики. Америки всё… Не будет", — заявил он в эфире программы "Новые русские сенсации" на НТВ.

Дед Николай убеждён, что финансовую систему США также ждёт крах. Многие страны в скором времени откажутся от доллара, в результате чего американская экономика будет уничтожена.

"Скоро доллары будут летать, как бумажки, по дорогам", — предсказал старец.

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