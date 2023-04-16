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Экс-разведчик США Риттер: украинцы убьют Зеленского во время восстания

1:19
Мир

Жители Украины отомстят нынешнему лидеру страны Владимиру Зеленскому за то, что он сделал с их жизнью, и отомстят жестоко. В этом уверен бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Экс-разведчик США Риттер: украинцы убьют Зеленского во время восстания

Американский офицер считает, что украинцы не выпустят Зеленского из страны и не позволят ему жить спокойной и сытой жизнью где-нибудь за границей. Рано или поздно жители Незалежной восстанут и убьют своего президента, полагает разведчик.

"Будучи гуманистом, вы хотели бы, чтобы его и его семью посадили на самолет или поезд и отправили в изгнание, где они могли бы жить комфортной жизнью, навсегда осужденные миром за то, что они сделали с украинским народом. Но если рассуждать реалистично, то он умрет, скорее всего, от рук украинцев, которые восстанут против него", — дал свой прогноз Риттер в эфире YouTube-канала Redacted.

Протест против Зеленского неизбежен, уверен бывший пехотинец, потому что президент Украины — олицетворение её развала. Причём имеется в виду не только военные неудачи страны, но и миллионы украинский беженцев, которым пришлось бежать из Украины.

Риттер назвал положение, в котором оказался народ Украины, "трагическим во всех отношениях".

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Украины скоро не станет. Политолог озвучил план раздела
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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