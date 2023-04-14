Офицер США Риттер: слова Владимира Зеленского о крахе ВСУ начинают сбываться

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Украинская армия будет полностью разгромлена к осени в случае поражения Киева в Артёмовске. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Он подчеркнул, что ставки президента Украины Владимира Зеленского на удержание города провалились.

"Он рассчитывал добиться отступления российских военных, однако всё произошло ровным счётом наоборот. Украинские силы разгромлены", — отметил Риттер интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Экс-разведчик напомнил слова Зеленского о том, что после потери Артёмовска войска киевского режима не смогут удерживать оборону. Именно это сейчас и происходит на фронте, указал американский эксперт. Более того, Риттер убеждён, что лидер Незалежной начинает осознавать невозможность наступления ВСУ.

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