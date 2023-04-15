Экс-министр финансов США Лоуренс Саммерс: Штаты потеряли влияние в мире из-за союза России и Китая

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США утратили мировую гегемонию из-за союза России с Китаем. Об этом агентству Bloomberg заявил бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс.

По его мнению, уже глупо отрицать те "тревожные" сигналы, которые свидетельствуют об утрате Вашингтоном ведущих позиций в мировой политике. Саммерс считает, что Россия и Китай смогли сместить США с позиции мирового гегемона после завоевания расположения ранее нейтральных стран.

"Я думаю, растет ощущение того, что мы стали не лучшей частью мира, с которой другим не хочется ассоциировать себя", — заявил Саммерс.

Он также выразил опасение, что подобный союз станет альтернативой Бреттон-Вудской системе.

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