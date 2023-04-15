Трамп о крахе доллара: это крупнейшее поражение США

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США в упадке и ещё никогда не были так близко к краху за последние 200 лет, как сегодня, заявил бывший президент Америки Дональд Трамп.

По мнению политика, доллар теряет силу, что приведёт к полной экономической катастрофе в стране.

"США в упадке. Экономика рушится, инфляция вышла из-под контроля, — заявил Трамп на выступлении перед сторонниками в штате Индиана. — Наша валюта терпит крах и вскоре перестанет быть мировым стандартом при расчётах, что станет нашим крупнейшим поражением за 200 лет".

Кроме того, по словам Трампа, сближение России и Китая ставит под удар всю политику США. Немалым риском для Штатов стало восстановление дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией, что несколько лет назад было "немыслимо", резюмировал экс-президент.

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