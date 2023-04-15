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Политолог Бовдунов: нам стоит готовиться к долгому конфликту, непростым решениям и мобилизации

0:55
Политика

Когда Украина проиграет в хвалёном контрнаступлении, Запад всё равно не откажется от поддержки Киева, заявил политолог, аналитик Международного Евразийского Движения, геополитический эксперт Александр Бовдунов. По его мнению, России нужно готовиться к долгому конфликту.

Политолог Бовдунов: нам стоит готовиться к долгому конфликту, непростым решениям и мобилизации

Как подчеркнул аналитик, Запад не отступится от войны на истощение России, которую начал через Украину.

"Логика такая — если уж Украина всё равно терпит поражение, и выхода у неё нет, то пусть она терпит это поражение как можно дольше и с максимальным уроном для России, — пояснил эксперт argumenti.ru. — Думаю, нам стоит готовиться к долгому конфликту, непростым решениям, мобилизации — не только людей на фронт, но и государства и общества".

Как подчеркнул Бовдунов, договориться с Западом и его сателлитами уже не получится.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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