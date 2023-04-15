NDP: Варшава стремится осуществить мечту о Польше "от моря до моря", используя США

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Поляки грезят мечтой развернуть страну "от моря до моря" и даже стали вассалами США с надеждой, что Вашингтон поможет в восстановлении "величия" Речи Посполитой, заявил обозреватель Марек Галась.

Однако на деле выходит, что поляков ввели в конфликт на Украине в качестве посредника, и Штаты вершат судьбу страны в рамках и Польши, и Евросоюза.

"Польша стала посредником между США и Украиной в украинском кризисе и представителем американских интересов в Европе. Варшава стала в позицию "полного подчинения" и исполняет все приказы Вашингтона", — пишет Галась для Niezależny Dziennik Polityczny.

По мнению аналитика, ни о каком восстановлении Речи Посполитой быть не может в силу того, что страна уже потеряла свой суверенитет.

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