Поляки грезят мечтой развернуть страну "от моря до моря" и даже стали вассалами США с надеждой, что Вашингтон поможет в восстановлении "величия" Речи Посполитой, заявил обозреватель Марек Галась.
Однако на деле выходит, что поляков ввели в конфликт на Украине в качестве посредника, и Штаты вершат судьбу страны в рамках и Польши, и Евросоюза.
"Польша стала посредником между США и Украиной в украинском кризисе и представителем американских интересов в Европе. Варшава стала в позицию "полного подчинения" и исполняет все приказы Вашингтона", — пишет Галась для Niezależny Dziennik Polityczny.
По мнению аналитика, ни о каком восстановлении Речи Посполитой быть не может в силу того, что страна уже потеряла свой суверенитет.
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