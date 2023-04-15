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Польша готова ввести в войска на Украину и требует гарантий безопасности от США

0:58
Мир

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий во время своего американского визита обсуждал с представителями Вашингтона гарантии безопасности для страны "в случае обострения ситуации", рассказал российский журналист Руслан Осташко.

Польша готова ввести в войска на Украину и требует гарантий безопасности от США

"Под обострением подразумевается прямой военный конфликт с Россией, если Польша и Литва будут участвовать в некой гуманитарной миссии в западных областях Украины", — пояснил он в своём Telegram-канале.

Он добавил, что "миротворцами" Варшава планирует назвать литовско-польско-украинскую бригаду, которая сейчас дислоцирована в Люблине.

"Интересно, а поляки отдают себе отчёт, во что они готовятся вляпаться. Как уже неоднократно говорилось, поляки — не украинцы, их жалеть не будут", — резюмировал телеведущий.

Ранее военные эксперты отмечали, что Польша активно готовится к войне, для чего вышла из Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

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Это просто шедевр! Польша потеряла разум окончательно!
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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