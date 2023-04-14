Украинский телеканал выпустил фильм, призывающий расправиться с Симоньян, Киселёвым и Скабеевой

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На украинском телеканале "2+2" был показан фильм под названием "Расплата", авторы которого призвали расправиться с российскими журналистами и военными.

В частности, в украинской кинокартине угрожают главреду медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян, гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву, телеведущим Владимиру Соловьёву и Ольге Скабеевой, на которых в 2022 году уже была попытка совершения покушения украинскими спецслужбами, которая была благополучно предотвращена ФСБ.

Создатели украинской кинокартины вспомнили о событиях в городе Буча под Киевом, вновь обвинив ВС РФ в убийствах местных жителей, несмотря на то, что Минобороны РФ уже не раз доказало, что кадры, о которых идёт речь, — постановочные, и были созданы с целью обвинения России.

Авторы фильма призвали к "внесудебному наказанию" всех, по их мнению, причастных россиянах, включая лидера РФ Владимира Путина. Они назвали российских журналистов "пропагандистами и подстрекателями", заявив, что они несут ответственность за всё происходящее.

"Важная составляющая — это содействие преступлению. Поэтому Киселевым, Скабеевым и Соловьевым тоже нужно быть готовыми", — сказали авторы украинского фильма.

В конце своей картины создатели пообещали, что "придут за теми, о ком говорится в фильме", добавив, что от них не получится спрятаться.

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