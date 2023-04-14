Пользователи Сети раскритиковали Байдена после его слов об Украине: "Залижешь Россию?"

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Пользователи соцсети раскритиковали американского президента Джо Байдена за пост, в котором он написал, что США поддерживают Украину, так как "понимают ценность демократии".

Один из комментаторов предположил, что против американских граждан, скорее, сам Байден вместе с военно-промышленным комплексом Соединённых Штатов.

Второй напомнил о недавнем высказывании хозяина Белого дома, в котором тот предложил "лизнуть мир".

"А что ты сделаешь, залижешь русских до смерти?" — сыронизировал подписчик.

Третий пользователь назвал Байдена "тираном", а другие комментаторы посоветовали ему куда-нибудь переехать из США, добавив, что в Америке о демократии вообще ничего не знают.

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