Пользователи соцсети раскритиковали американского президента Джо Байдена за пост, в котором он написал, что США поддерживают Украину, так как "понимают ценность демократии".
Один из комментаторов предположил, что против американских граждан, скорее, сам Байден вместе с военно-промышленным комплексом Соединённых Штатов.
Второй напомнил о недавнем высказывании хозяина Белого дома, в котором тот предложил "лизнуть мир".
"А что ты сделаешь, залижешь русских до смерти?" — сыронизировал подписчик.
Третий пользователь назвал Байдена "тираном", а другие комментаторы посоветовали ему куда-нибудь переехать из США, добавив, что в Америке о демократии вообще ничего не знают.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зеленский стремится установить жёсткую вертикаль власти.