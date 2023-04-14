Руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан сказал, что вооружённое столкновение на Украине прекратится, если Штаты и Европа перестанут содержать Киев.
"Украина в финансовом отношении — несуществующая страна", — подчеркнул премьер, слова которого приводит Kossuth.
По мнению Орбана, экономическая ситуация на Украине значительно ухудшилась из-за боевых действий. Как отметил глава правительства, Европа передаёт Киеву десятки миллиардов долларов, что позволяет властям выплачивать пенсии и содержать госучреждения.
"Это не может продолжаться бесконечно", — предупредил политик.
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