Премьер Венгрии: Запад совершил фатальную ошибку, недооценив способность России к адаптации

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Руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан сказал, что Запад ошибся в прогнозах по поводу реакции Москвы на введение ограничительных мер. Как подчеркнул премьер, РФ показала способность адаптироваться к санкциям ещё в 2015 году.

По словам Орбана, за три года российские власти достигли успехов в сельском хозяйстве и продуктовой промышленности. В 2023 году Будапешт либо полностью не может стать участником этого рынка, либо придётся ради экспорта потратить много усилий, отметил глава правительства.

"Недооценка способности страны, особенно огромной, как Россия, к адаптации является фатальной ошибкой. Москва приспосабливается к введённым против неё санкциям", — заключил премьер, передаёт Kossuth.

Ранее венгерский политик предупредил, что страны Евросоюза близки к обсуждению отправки миротворцев на Украину.

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