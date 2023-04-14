Бронетехника ВС РФ 110-й бригады атакует ВСУ в Невельском при поддержке ТОС-1А "Солнцепёков"

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Бронетехника ВС РФ 110-й бригады атакует Невельское при поддержке ТОС "Солнцепёков".

Бронетехника является одним из самых эффективных средств для проведения атак на противника. И в этот раз она не оставила шансов своим противникам в Невельском.

Бронетехника 110-й бригады первого Донецкого армейского корпуса успешно атаковала противника, используя тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк". Эти системы позволяют наносить мощные удары по противнику, уничтожая его технику и пехоту. Бронетехника и ТОС-1А "Солнцепёк" использовались совместно с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) разведки.

БПЛА позволяют корректировать огонь бронетехники и огнемётных систем, обеспечивая точность и максимальную эффективность атаки.