Расчёт ПЗРК "Игла" 132 бригады сбил вертолёт ВСУ Ми-8 в зоне СВО

Расчёт переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" 132 бригады первого Донецкого армейского корпуса сбил вертолёт Ми-8 ВСУ на Авдеевском направлении.

Этот успех достигнут благодаря профессиональной подготовке и высокому уровню мастерства военных, а также использованию передовых технологий и современного вооружения.

Зенитный ракетный комплекс "Игла" является одним из наиболее эффективных средств противовоздушной обороны, предназначенным для поражения вертолётов, самолётов и беспилотных летательных аппаратов на низких и средних высотах. Он обладает высокой точностью и манёвренностью. Это позволяет эффективно бороться с воздушными целями в условиях современной боевой обстановки.