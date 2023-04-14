Индия сократила заказ на американские БПЛА MQ-9 Reaper — перебили аппетит над Чёрным морем

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Индийские власти решили сократить закупку американских беспилотников MQ-9 Reaper почти вполовину. По мнению аналитиков, такое решение было принято после "конфуза" БПЛА над Чёрным морем, передаёт EADaily.

Так, на заказе Индии остались 18 платформ из ранее планируемых 30.

"Решение индийской стороны умерить свой "аппетит" к указанному дрону американского производства может быть связан с недавним инцидентом над Чëрным морем, в результате которого ВВС США потеряли один MQ-9". — пишет издание.

Конкретно же причину сокращения экспорта военных американских БПЛА Нью-Дели не сообщил.

Напомним, ранее Pravda.Ru писала о сбитом над Чёрным морем MQ-9 Reaper, который выполнял разведмиссию у границ России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.