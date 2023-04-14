Индийские власти решили сократить закупку американских беспилотников MQ-9 Reaper почти вполовину. По мнению аналитиков, такое решение было принято после "конфуза" БПЛА над Чёрным морем, передаёт EADaily.
Так, на заказе Индии остались 18 платформ из ранее планируемых 30.
"Решение индийской стороны умерить свой "аппетит" к указанному дрону американского производства может быть связан с недавним инцидентом над Чëрным морем, в результате которого ВВС США потеряли один MQ-9". — пишет издание.
Конкретно же причину сокращения экспорта военных американских БПЛА Нью-Дели не сообщил.
Напомним, ранее Pravda.Ru писала о сбитом над Чёрным морем MQ-9 Reaper, который выполнял разведмиссию у границ России.
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