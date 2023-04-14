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Индия сократила заказ на американские БПЛА MQ-9 Reaper — перебили аппетит над Чёрным морем

0:53
Мир

Индийские власти решили сократить закупку американских беспилотников MQ-9 Reaper почти вполовину. По мнению аналитиков, такое решение было принято после "конфуза" БПЛА над Чёрным морем, передаёт EADaily.

Индия сократила заказ на американские БПЛА MQ-9 Reaper — перебили аппетит над Чёрным морем

Так, на заказе Индии остались 18 платформ из ранее планируемых 30.

"Решение индийской стороны умерить свой "аппетит" к указанному дрону американского производства может быть связан с недавним инцидентом над Чëрным морем, в результате которого ВВС США потеряли один MQ-9". — пишет издание.

Конкретно же причину сокращения экспорта военных американских БПЛА Нью-Дели не сообщил.

Напомним, ранее Pravda.Ru писала о сбитом над Чёрным морем MQ-9 Reaper, который выполнял разведмиссию у границ России.

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Атака на дрон США - началась III мировая? Путин взвинтил ставки до потолка
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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