Медведев о БПЛА MQ-9 Reaper в Чёрном море: "Американцы вконец оборзели"

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что "американцы вконец оборзели" в контексте инцидента с упавшим беспилотником MQ-9 Reaper в Чёрном море.

Как подчеркнул зампред, с американцами церемониться не нужно.

"Говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно. Особенно на фоне заявлений американских ублюдков типа сенатора Грэма о том, что надо сбивать российские самолёты", — заявил Медведев.

Как подчеркнул политик, безусловно, есть международные конвенции, но в то же время Воздушный кодекс оперирует терминами "запретные зоны" и "зоны с ограничениями", которые вводит само государство.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что ряд американских чиновников призвали сбивать российские самолёты в случае, если они приблизились к технике ВВС США.

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