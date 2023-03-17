После падения беспилотника MQ-9 Reaper в Чёрном море Вашингтон направил в зону инцидента ещё один такой же БПЛА, сообщили американские СМИ со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Согласно информации, беспилотник должен разведать обстановку на месте падения предыдущего "Жнеца", чтобы провести "переоценку" событий.
"Проанализировать затраты и выгоды от выполнения подобных миссий, взвесив потенциальную ценность разведданных с данного маршрута с риском эскалации и напряжённости в отношениях с Россией", — передаёт CNN со ссылкой на источник.
Кроме того, по сообщению журналистов, Пентагон якобы собирается запустить в ближайшее время ещё один БПЛА на место, где произошёл инцидент с MQ-9 Reaper.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что американский БПЛА мог "сдуть" сильный воздушный поток из двигателей пролетавшего российского самолёта Су-27, из-за чего дрон и упал.
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