Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Пентагон ознакомился с информацией о том, что Россия предпринимает попытки извлечь обломки упавшего в Чёрное море беспилотника (БПЛА) MQ-9.
Пентагон не готов ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные. Ранее телеканал Fox News, ссылаясь на неназванного чиновника, сообщил, что военные суда России якобы прибыли к месту падения американского БПЛА в Чёрном море.
"Я видел ряд сообщений по этой теме, однако не могу подтвердить, сделали ли они это, или нет", — сказал Райдер в ходе регулярных брифингов.
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