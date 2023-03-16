Пентагон отказался подтверждать прибытие военных кораблей РФ к месту падения БПЛА

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Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Пентагон ознакомился с информацией о том, что Россия предпринимает попытки извлечь обломки упавшего в Чёрное море беспилотника (БПЛА) MQ-9.

Пентагон не готов ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные. Ранее телеканал Fox News, ссылаясь на неназванного чиновника, сообщил, что военные суда России якобы прибыли к месту падения американского БПЛА в Чёрном море.

"Я видел ряд сообщений по этой теме, однако не могу подтвердить, сделали ли они это, или нет", — сказал Райдер в ходе регулярных брифингов.