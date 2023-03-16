Читатели Daily Mail сомневаются, что США смогут вернуть беспилотник MQ-9 Reaper со дна Чёрного моря
Британцы сомневаются в том, что Пентагон сможет достать обломки беспилотника со дня Чёрного моря. Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов Марка Милли заявил о намерениях Штатов вернуть свой БПЛА. Однако он добавил, что сделать это будет очень сложно.
Один из комментаторов написал, что беспилотники за 32 млн долларов продолжать падать в Чёрное море. Другой заявил, что он живёт в доме своей дочери, потому что не может позволить себе собственное жильё. В это время власти, которым он платит налоги, не собираются доставать дорогой БПЛА.
"Америка такая говорит "да ладно" о беспилотнике стоимостью 32 миллиона долларов. Отвратительно!" — возмутился комментатор.
"Единственное, что рухнуло, так это репутация американцев", — заявил Mustafancul.
Один из пользователей написал, что за 32 млн можно было бы добавить в БПЛА возможность самоуничтожиться или парашют и подушки безопасности для плавания.
"Приятно вам пообщаться со смелыми русскими", — заключил Dono2.
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