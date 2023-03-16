Читатели Daily Mail сомневаются, что США смогут вернуть БПЛА MQ-9 со дна Чёрного моря

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир

Читатели Daily Mail сомневаются, что США смогут вернуть беспилотник MQ-9 Reaper со дна Чёрного моря

Британцы сомневаются в том, что Пентагон сможет достать обломки беспилотника со дня Чёрного моря. Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов Марка Милли заявил о намерениях Штатов вернуть свой БПЛА. Однако он добавил, что сделать это будет очень сложно.

Один из комментаторов написал, что беспилотники за 32 млн долларов продолжать падать в Чёрное море. Другой заявил, что он живёт в доме своей дочери, потому что не может позволить себе собственное жильё. В это время власти, которым он платит налоги, не собираются доставать дорогой БПЛА.

"Америка такая говорит "да ладно" о беспилотнике стоимостью 32 миллиона долларов. Отвратительно!" — возмутился комментатор. "Единственное, что рухнуло, так это репутация американцев", — заявил Mustafancul.

Один из пользователей написал, что за 32 млн можно было бы добавить в БПЛА возможность самоуничтожиться или парашют и подушки безопасности для плавания.

"Приятно вам пообщаться со смелыми русскими", — заключил Dono2.