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ЦТАК: Ким Чен Ын запустил с семьёй новую ракету для ядерной контратаки

1:52
Мир

КНДР испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18", при запуске которой присутствовал Ким Чен Ын и его женщины, любящие ракетно-ядерное оружие, — дочь, жена и сестра, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

ЦТАК: Ким Чен Ын запустил с семьёй новую ракету для ядерной контратаки

Агентство сообщает, что "с громким грохотом, бурными струями огня поднялась в бесконечное небо огромная ракетная система, заряженная непреодолимой силой КНДР".

Также со ссылкой на слова северокорейского лидера, ЦТАК заявило о том, что использование мощных и готовых к быстрому запуску твердотопливных ракет:

  • перестроит состав стратегических сил сдерживания КНДР;
  • повысит эффективность готовности к ядерной контратаке;
  • усилит наступательную военную стратегию Северной Кореи.

Северокорейское агентство распространило слова Ким Чен Ына о том, что если "враги не откажутся от своего глупого мышления и бесчинств", им придется "дрожать от страха", пока КНДР будет "наносить смертельный наступательный удар".

Как ранее писала Pravda.Ru, участвующие в запуске жена лидера Ли Соль Чжу, дочь Ким Джу Э и сестра Ким Ё Чжон откровенно обожают мощь ракетно-ядерного оружия своего мужа, отца и брата.

  1. Сестра и возможный преемник Ким Ё Чжон "любит гаджеты, секс-вечеринки" и термоядерные ракеты брата.
  2. Супруга Ким Чен Ына носит кулон в виде ракеты "Хвасон".
  3. Дочь, как писали южнокорейские СМИ, "прыгала от восторга", когда отец брал ее на запуски ядерных ракет.

Также New York Times рассказывала, что Украина тайком продала КНДР чертежи и сами двигатели для ядерных ракет, о чём спецслужбы США уведомили конгресс.

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Ким Чен Ын с дочерью, женой и сестрой наслаждаются запуском ядерной ракеты
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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