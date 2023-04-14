ЦТАК: Ким Чен Ын запустил с семьёй новую ракету для ядерной контратаки

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КНДР испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18", при запуске которой присутствовал Ким Чен Ын и его женщины, любящие ракетно-ядерное оружие, — дочь, жена и сестра, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Агентство сообщает, что "с громким грохотом, бурными струями огня поднялась в бесконечное небо огромная ракетная система, заряженная непреодолимой силой КНДР".

Также со ссылкой на слова северокорейского лидера, ЦТАК заявило о том, что использование мощных и готовых к быстрому запуску твердотопливных ракет:

перестроит состав стратегических сил сдерживания КНДР;

повысит эффективность готовности к ядерной контратаке;

усилит наступательную военную стратегию Северной Кореи.

Северокорейское агентство распространило слова Ким Чен Ына о том, что если "враги не откажутся от своего глупого мышления и бесчинств", им придется "дрожать от страха", пока КНДР будет "наносить смертельный наступательный удар".

Как ранее писала Pravda.Ru, участвующие в запуске жена лидера Ли Соль Чжу, дочь Ким Джу Э и сестра Ким Ё Чжон откровенно обожают мощь ракетно-ядерного оружия своего мужа, отца и брата.

Сестра и возможный преемник Ким Ё Чжон "любит гаджеты, секс-вечеринки" и термоядерные ракеты брата. Супруга Ким Чен Ына носит кулон в виде ракеты "Хвасон". Дочь, как писали южнокорейские СМИ, "прыгала от восторга", когда отец брал ее на запуски ядерных ракет.

Также New York Times рассказывала, что Украина тайком продала КНДР чертежи и сами двигатели для ядерных ракет, о чём спецслужбы США уведомили конгресс.

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