Ким Чен Ын показал своим жене, дочке и сестре военный парад, на котором были представлены новейшие ядерные ракеты страны Чучхе*, включая новую "Хвасон-17", которая теоретически способна достичь территории США.
Телекомментаторы парада заявили, что таким образом "весь мир и все присутствующие видят ядерную мощь Чучхе".
Как показывают опубликованные ЦТАК фото, на банкете и параде в честь 75-летия создания армии Северной Кореи присутствовали:
Как отмечают в соцмедиа, ссылаясь на южнокорейские СМИ и сбежавших в Китай северокорейцев (включая некрупных чиновников), дочь и сестра откровенно "балдеют" (в оригинале — "угорают") от ракетно-ядерного оружия своего отца и брата.
"Дочь на видео аж "подпрыгивала, аплодируя большой ракете", а сестра Кима была более сдержанной — хлопала, кивала и улыбалась" — комментировали трансляцию в Telegram.
К слову, дочь северокорейского лидера впервые показалась на публике именно на запуске отцом ракеты "Хвасон-17".
New York Post сообщала, что Ким Ё Чжон "любит гаджеты, секс-вечеринки", а термоядерным оружием Ким Чен Ына она пугала США и Южную Корею с Японией, предупредив про "атомный ад" в случае агрессии против Пхеньяна. Также, по данным СМИ, сестра в прошлом "рекомендовала брату нанести превентивный атомный удар по флоту и территории США".
При этом супруга Ким Чен Ына тоже не отстаёт от его сестры и дочери — на фотографиях с банкета журналисты "РГ" заметили кулон в форме … всё той же МБР "Хвасон-17".
Южнокорейская пресса и исследователи КНДР считают, что "либо сестра, либо дочка потом станет новым лидером страны".
* Социальный строй Северной Кореи носит название "Чучхе", что переводится как "хозяин собственного тела и всего мира". Официально это направление было внедрено в 50-х годах прошлого века, когда КНДР стремилась избавиться от чрезмерного влияния соседей — Китая и СССР. При этом термин существовал еще во времена средневековья как общеизвестное философское понятие конфуцианства.
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