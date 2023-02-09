Ким Чен Ын показал военный парад дочери, жене и сестре: ядерная мощь Чучхе привела их в восторг

Ким Чен Ын показал своим жене, дочке и сестре военный парад, на котором были представлены новейшие ядерные ракеты страны Чучхе*, включая новую "Хвасон-17", которая теоретически способна достичь территории США.

Телекомментаторы парада заявили, что таким образом "весь мир и все присутствующие видят ядерную мощь Чучхе".

Как показывают опубликованные ЦТАК фото, на банкете и параде в честь 75-летия создания армии Северной Кореи присутствовали:

жена лидера Ли Соль Чжу;

его дочь Ким Джу Э (предположительно, в возрасте 10 лет);

его сестра Ким Ё Чжон.

Как отмечают в соцмедиа, ссылаясь на южнокорейские СМИ и сбежавших в Китай северокорейцев (включая некрупных чиновников), дочь и сестра откровенно "балдеют" (в оригинале — "угорают") от ракетно-ядерного оружия своего отца и брата.

"Дочь на видео аж "подпрыгивала, аплодируя большой ракете", а сестра Кима была более сдержанной — хлопала, кивала и улыбалась" — комментировали трансляцию в Telegram.

К слову, дочь северокорейского лидера впервые показалась на публике именно на запуске отцом ракеты "Хвасон-17".

New York Post сообщала, что Ким Ё Чжон "любит гаджеты, секс-вечеринки", а термоядерным оружием Ким Чен Ына она пугала США и Южную Корею с Японией, предупредив про "атомный ад" в случае агрессии против Пхеньяна. Также, по данным СМИ, сестра в прошлом "рекомендовала брату нанести превентивный атомный удар по флоту и территории США".

При этом супруга Ким Чен Ына тоже не отстаёт от его сестры и дочери — на фотографиях с банкета журналисты "РГ" заметили кулон в форме … всё той же МБР "Хвасон-17".

Южнокорейская пресса и исследователи КНДР считают, что "либо сестра, либо дочка потом станет новым лидером страны".

* Социальный строй Северной Кореи носит название "Чучхе", что переводится как "хозяин собственного тела и всего мира". Официально это направление было внедрено в 50-х годах прошлого века, когда КНДР стремилась избавиться от чрезмерного влияния соседей — Китая и СССР. При этом термин существовал еще во времена средневековья как общеизвестное философское понятие конфуцианства.