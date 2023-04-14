В Конгрессе США назвали настоящего врага народа Америки: воюют на Украине

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Утечка документов Пентагона по Украине показала истинного врага США, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. По её мнению, администрация США представляет для граждан страны наибольшую опасность.

Как подчеркнула Грин, Штаты отправляют на Украину своих солдат без каких-либо на то оснований.

"Спросите себя, кто настоящий враг? Молодой служащий Нацгвардии США с низким званием или администрация, которая без всяких на то полномочий воюет на Украине, стране, даже не входящей в НАТО, против ядерной державы России?", — задалась вопросом политик.

По мнению конгрессвумен, утечка документов подтвердила, что США напрямую замешаны в украинском конфликте, на что не имеют никаких полномочий. Кроме того, действия администрации ставят под удар безопасность граждан Америки.

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