Президент Венесуэлы послал к чёрту "гринго" из Госдепа США

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро послал к чёрту представителей Госдепа США за угрозы ужесточить санкции против его страны.

Ранее американские власти пригрозили стране ужесточением санкций в отношении Венесуэлы, если конфликт с оппозицией будет нарастать, а его урегулирование не продвинется. Один из представителей Госдепа заявил, что Каракасу стоит задуматься.

"Предлагаю этому представителю гринго пойти к чёрту, потому что Венесуэлу уважают", — заявил Мадуро Venezolana de Televisión.

Президент подчеркнул, что официальный Каракас не намерен вести переговоры с "бандитским, коррумпированным и торгующим родиной сектором".

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