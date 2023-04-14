Президент Венесуэлы Николас Мадуро послал к чёрту представителей Госдепа США за угрозы ужесточить санкции против его страны.
Ранее американские власти пригрозили стране ужесточением санкций в отношении Венесуэлы, если конфликт с оппозицией будет нарастать, а его урегулирование не продвинется. Один из представителей Госдепа заявил, что Каракасу стоит задуматься.
"Предлагаю этому представителю гринго пойти к чёрту, потому что Венесуэлу уважают", — заявил Мадуро Venezolana de Televisión.
Президент подчеркнул, что официальный Каракас не намерен вести переговоры с "бандитским, коррумпированным и торгующим родиной сектором".
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