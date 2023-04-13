Newsweek: тысячи россиян бросают дома и бегут из Крыма в страхе перед наступлением ВСУ

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Из опасений перед весенним контрнаступлением Украины тысячи жителей Крыма бросают свои дома и бегут на континент. Они боятся, что ВСУ обрушат свой удар на полуостров.

Представитель украинского президента в Крыму Тамила Ташева заявила по национальному телевидению, что россиян всё больше пугают перспективы украинских усилий по возвращению региона, который был присоединён к России Владимиром Путиным в 2014 году. С 11 апреля 2022 года и до сих пор в Крыму действует жёлтый уровень террористической угрозы, российские силы укрепляют полуостров на фоне опасений наступления ВСУ. Об этом пишет Newsweek.

В феврале 2023 Ташева заявила, что страна готовит штурмовые бригады для возвращения оккупированных территорий, включая Крым. Многие опасаются, что такой шаг станет красной линией для России, и это побудит Путина использовать ядерный потенциал своей страны для защиты территорий.

Ташева заявила, что люди бросают своё имущество и покидают территорию полуострова. По её словам, в Крыму "нелегально" проживает до 800 тысяч россиян. Так она называет тех, кто может быть принудительно депортирован в соответствии с нормами украинского законодательства, если Украина восстановит права на полуостров. По словам Ташевой, спроса на покупку недвижимости в Крыму нет, идут только продажи.

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