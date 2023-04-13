Украинский премьер Шмыгаль о деньгах западных партнёров: дадут столько, сколько потребуется

1:06 Your browser does not support the audio element. Мир

Украина получит $115 миллиардов от международных партнёров на своё восстановление. Такую информацию сообщил глава кабинета министров республики Денис Шмыгаль.

Украина рассчитывает получить от международных партнёров значительные средства, необходимые на обеспечение проектов по восстановлению страны и для сохранения финансовой стабильности. Премьер-министр Украины заявил, что страна находится в постоянных переговорах с партнёрами для привлечения необходимых средств уже летом этого года.

"Международный партнёры предоставят Украине $115 миллиардов долгосрочной поддержки, — написал Шмыгаль в своём Telegram-канале. — Это не просто обеспечит нашу финансовую стабильность, но и посылает чёткий сигнал, что союзники Украины будут поддерживать нас столько, сколько потребуется".

Шмыгаль персонально поблагодарил США, ЕС, МВФ, Всемирный банк и страны "Большой семёрки". Он заявил, что в этом году на проекты быстрого восстановления требуется $14 миллиардов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.