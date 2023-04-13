Пользователи соцсети раскритиковали обращение Зеленского к Западу о цене для России

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Обращение президента Украины Владимира Зеленского, который заявил на встрече мировых финансовых лидеров в Вашингтоне, что конфликт должен стать затратным для России, попросил конфисковать российские активы и направить их на восстановление его страны, осудили пользователи соцсети.

Один из комментаторов отметил, что для европейских и американских налогоплательщиков конфликт обходится дорого. Другой добавил, что с заявлением Зеленского не согласится Европа.

Третий подписчик, назвавшийся американским налогоплательщиком, предложил больше не давать Киеву никаких денег. Ещё один комментатор призвал Зеленского подумать о мирном соглашении.

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