WP: контрнаступление Киева откладывается из-за дефицита боеприпасов и погоды

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Обещанное весеннее контрнаступление Киева откладывается по причине нехватки оружия, дефицита боеприпасов и плохой погоды. Информация об этом появилась в издании Washington Post.

"Ожидаемое весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины вернуть себе территорию…. Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов", — сказано в статье.

Авторы отметили, что из-за попыток Киева оправдаться в откладывании наступательной операции ощущение от "тупиковости" ситуации только усиливается.

Негативное влияние на наступательные планы Украины оказали также секретные документы Пентагона, оказавшиеся в Сети. В этих данных подробно освещалось положение ВСУ, их возможности и подготовка Киева. Обозреватели полагают, что Украине пришлось внести корректировку в планы своей наступательной кампании.

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