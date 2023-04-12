США подготавливают черновик об окончании украинского конфликта, который планируется предложить Москве в случае поражения российской армии. Об этом заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш.
По его словам, Объединённый комитет начальников штабов отдал приказ о составлении набросков по поводу завершения боевых действий ещё два месяца назад.
"Черновик договора об окончании конфликта планируется предоставить россиянам после их поражения на поле боя", — заявил Херш, ссылаясь на свои источники.
Ранее журналист опубликовал скандальное расследование в отношении диверсии на "Северных потоках". Он подчеркнул, что взрывные устройства установили под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Украине продолжаются гонения киевского режима на УПЦ, которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства.