Херш: США готовят черновик об окончании конфликта на Украине в случае поражения России

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США подготавливают черновик об окончании украинского конфликта, который планируется предложить Москве в случае поражения российской армии. Об этом заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш.

По его словам, Объединённый комитет начальников штабов отдал приказ о составлении набросков по поводу завершения боевых действий ещё два месяца назад.

"Черновик договора об окончании конфликта планируется предоставить россиянам после их поражения на поле боя", — заявил Херш, ссылаясь на свои источники.

Ранее журналист опубликовал скандальное расследование в отношении диверсии на "Северных потоках". Он подчеркнул, что взрывные устройства установили под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

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