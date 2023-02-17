Херш: США и НАТО ждут серьёзные последствия из-за диверсии на "Северных потоках"

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После взрывов на газопроводах "Северный поток" Вашингтон поспешил обвинить в этом Россию, якобы Москва уничтожила свой объект самостоятельно. Однако журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл главного инициатора диверсии — США. Таким образом американцы рассчитывали заставить союзников поддержать Украину.

"Был страх, что Европа отойдёт от конфликта. Теперь он (президент Джо Байден.- Прим. ред), в сущности, дал Европе понять: "Вы — второй сорт", — заявил Херш в интервью Democracy Now!

Он предупредил, что последствия диверсии для европейцев будут ужасными. Теперь Европа окажется в полной зависимости от Вашингтона. Сейчас европейцы платят в четыре раза больше за газ, чем было до подрыва трубопроводов. Также и США ожидают серьёзные политические последствия, которые весь мир увидит в будущем, считает Херш.

"Вплоть даже до потенциального выхода некоторых стран из НАТО, потому что держать их в холоде Байдену не так страшно — куда важнее продолжать военный конфликт, в котором он не победит", — указал журналист.