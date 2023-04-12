Венгерские СМИ: США точат зуб на Будапешт из-за Украины

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Вашингтон рассматривает рычаги давления на Будапешт из-за отказа Венгрии следовать западной политике в вопросе Украины, заявили венгерские аналитики.

По мнению авторов, США просто так "не спустят" Венгрии отказ поддерживать продолжение украинского конфликта и "заточили зуб" на Будапешт.

"Из нескольких независимых друг от друга дипломатических источников мы узнали, что администрация США планирует новые меры в целях наказания венгерского правительства, включая возможное введение санкций против влиятельных лиц", — пишет издание 444.

Что конкретно может предпринять Вашингтон, чтобы оказать давление на Будапешт, авторы не уточнили.

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