Вашингтон рассматривает рычаги давления на Будапешт из-за отказа Венгрии следовать западной политике в вопросе Украины, заявили венгерские аналитики.
По мнению авторов, США просто так "не спустят" Венгрии отказ поддерживать продолжение украинского конфликта и "заточили зуб" на Будапешт.
"Из нескольких независимых друг от друга дипломатических источников мы узнали, что администрация США планирует новые меры в целях наказания венгерского правительства, включая возможное введение санкций против влиятельных лиц", — пишет издание 444.
Что конкретно может предпринять Вашингтон, чтобы оказать давление на Будапешт, авторы не уточнили.
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