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Венгрия обвинила Европарламент в разжигании конфликта на Украине из-за Белоруссии

1:02
Мир

Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что члены Европарламента разжигают конфликт на Украине. Так госсек отреагировал на критику в адрес главы министерства Петера Сийярто, который недавно побывал в Белоруссии.

Венгрия обвинила Европарламент в разжигании конфликта на Украине из-за Белоруссии

Сийярто стал первым дипломатом за несколько лет, кто прилетел в "недружественную" Западу и Евросоюзу Белоруссию, за что получил волну критики.

"Если члены Европейского парламента и бюрократы в Брюсселе критикуют министра иностранных дел Петера Сийярто за его миролюбивую позицию, то я должен сказать, что критикую и осуждаю членов Европейского парламента и брюссельских бюрократов за то, что они сторонники войны и хотят войны", — заявил Менцер на своей странице в Сети.

Как подчеркнул госсек, глава МИД обсудил в Минске важные вопросы, в том числе призвал белорусских властей не вмешиваться в украинский конфликт и содействовать мирному урегулированию эскалации.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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